Zielony śnieg w Rosji. Mieszkańcy Pierwouralska twierdzą, że to dzieło fabryki

Pierwouralsk to miasto należące do obwodu swierdłowskiego na Uralu w Rosji. Zamieszkiwane przez 136 tysięcy obywateli miejsce stało się ostatnio sławne w zagranicznych mediach. Powodem było pojawienie się zabarwionego na zielono śniegu. Chociaż pierwsze zdjęcia i nagrania pokazujące zielony śnieg zostały wykonane pod koniec lutego, to do tej pory władze regionu nie wydały oficjalnego komunikatu wyjaśniającego przyczynę tego zjawiska.

Zielony śnieg - mieszkańcy podejrzewają, że winna jest fabryka chemikaliów

Mieszkańcy podejrzewają, że zabarwiony na zielono śnieg jest wynikiem działalności pobliskiej fabryki, która zajmuje się m.in. przetwarzaniem chromu. Zakład informuje, że obecnie największą inwestycją firmy jest modernizacja produkcji bezwodnika chromowego, którego produkcja sięga nawet 4000 ton rocznie.

Na stronie przedsiębiorstwa Russian Chrome Chemicals 1915 podano, że fabryka wytwarza m.in. dichromian sodu i potasu, siarczan sodu, garbnik chromu i tlenek chromu. Ten ostatni jest używany jako zielony barwnik do produkcji szkła, ceramiki, farb oraz barwienia betonu. Dodatkowym argumentem przemawiającym na korzyść podejrzeń mieszkańców była awaria rury w tym zakładzie, która w 2016 roku zabarwiła na zielono wodę w całym mieście.

MidUral Group, która jest właścicielem fabryki, podkreśla także, że szkodliwość działania fabryki została ograniczona do minimum i jest niższa od norm ustalonych przez władze. Mieszkańcy Pierwouralska są jednak innego zdania. Natalya Solovey, która mieszka w tym regionie, powiedziała dziennikarzom newdaynews.ru, że niektóre dzieci zaczęły chorować, akurat w momencie pojawienia się zielonego śniegu - większość z nich kaszle, ma zaczerwienioną skórę, a nawet wysypkę na twarzy.

Kolor śniegu w Rosji zmieniał się już wcześniej

Nie jest to jedyny przypadek dziwnego zabarwienia śniegu, który ostatnimi czasy pojawił się w Rosji. Wcześniej, m.in. w Prokopjewsku, Kisielowsku i Leninsku Kuźnieckim śnieg zabarwił się na czarno. Są to miasta położone w tak zwanym Kuźnieckim Zagłębiu Węglowym - miejscu, gdzie jest jedno z największych wydobyć węgla kamiennego na świecie. Jak podało tvn meteo, dyrektor przedsiębiorstwa węglowego w Prokopjewsku Anatolij Wołkow przyznał, że kopalnie nie są w stanie usuwać nadmiaru pyłów, które produkują zakłady. Sprawą czarnego śniegu na Syberii zajęła się już lokalna prokuratura, która podejrzewa, że takie zjawisko mogło mieć wpływ na zdrowie ludzi.

Zanieczyszczenie śniegu od lat powoduje zmartwienie naukowców, którzy ostrzegają przed niebezpieczeństwem dla środowiska i ludzi, jakie niesie ze sobą występowanie brudnego śniegu. Czarny, brązowy lub szary śnieg zabarwiony jest przez pył węglowy i cząsteczki sadzy uwalniane podczas spalania paliw kopalnych w elektrowniach węglowych, fabrykach i innych źródłach.