No no, sukces 27:1 w USA to jest jednak wydarzenie na skalę trochę większą niż podobne ofensywy dyplomatyczne Imperium Lechitów. Wychodzi na to że głupota Pomarańczowego Imbecyla jest zaraźliwa jak tyfus. Nie pomagają nawet stosunkowo silne i niezależne instytucje. Tego jełopa nikt już nie kontroluje. Dochodzi do tego oczywiście wolny, ale upadek USA i to że pół świata ich nienawidzi, ale z Koreą odwalili takie 27:1 że może sobie Trump z Kaczyńskim przybyć piątkę :D