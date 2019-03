Trump po fiasku w Hanoi: Korea Północna z bronią atomową nie ma gospodarczej przyszłości

marek.krajewski63 pół godziny temu Oceniono 2 razy 0

Korea Polnocna, to sprawa Chin i one beda decydowac jak sie potocza negocjacje. Dodatkowo same panstwa Koreanskie sie ze soba dogaduja. Wiadomo, ze beda pewne granice, bo Chiny nie chca silnego konkurenta w postaci zjednoczonych panstw koreanskich u swoich granic, tego tez nie pragna Japonczycy. Kim robi i mowi to, co mu kaze chinski pan, a bez ich zgody negocjacje z Amerykanami sie nie posuna za daleko, o beda sie slimaczyc stwarzajac pozory. To wie kazdy.