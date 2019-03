Austria. Wypadek polskiego autokaru niedaleko Graz. Pięć osób rannych

Niedaleko miejscowości Raaba w pobliżu Graz w Austrii doszło do wypadku polskiego autokaru. W sobotę rano autobus uderzył w barierkę ochronną na autostradzie A2. Na zdjęciach opublikowanych przez "Kleine-Zeitung" można zauważyć, że bok pojazdu jest zniszczony.

W autokarze znajdowało się 48 osób, pięć z nich odniosło lekkie obrażenia i zostało przewiezionych do szpitala w Grazie. Po tym, jak udzielono im pomocy ambulatoryjnej, wrócili do pozostałych pasażerów, którzy w miejscowości Raaba czekali na zastępczy autobus.

W miejscu, gdzie doszło do wypadku, utworzył się spory korek, przejezdny był jedynie jeden pas ruchu.

Austriaccy strażacy, którzy jechali na miejsca wypadku, uskarżali się - czemu dali upust na Facebooku - na zachowanie kierowców. Nie utworzyli oni "korytarza życia", przez co utrudnili im niesienie pomocy. "To irytujące, kosztowało nas to cenny czas" - wskazują.