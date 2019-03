Silne trzęsienie ziemi w Peru. Wstrząsy zarejestrowano także w Brazylii, Boliwii i Chile

Do silnego trzęsienia ziemi doszło w Peru o godzinie 5:50 czasu lokalnego. Magnituda wstrząsów wyniosła 7,0. Jak podało Centrum Badań Sejsmicznych Uniwersytetu w Chile epicentrum znajdowało się 8 kilometrów od miasta Azangaro, położonego niedaleko granicy z Boliwią. Ognisko wstrząsów znajdowało się 257,4 km pod ziemią. Wstrząsy najsilniej odczuwane były w Peru i na północy Chile, ale zanotowano je także w Boliwii i Brazylii.

Trzęsienie ziemi w Peru. Wstrząsy odczuwane były także w Brazylii, Boliwii i Chile

Agencja US Geological Survey podała, że na razie nie ma informacji o poszkodowanych osobach lub uszkodzeniach budynków. Władze Peru wydały ostrzeżenia przed falą tsunami, jednak to zagrożenie zostało już odwołane. Narodowe Biuro Ratunkowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Bezpieczeństwa Publicznego Chile przekazało przez swoją stronę na Twitterze, że charakterystyka trzęsienia ziemi nie spełnia warunków koniecznych do wystąpienia tsunami.

To już kolejne trzęsienie ziemi w tym regionie. Tydzień temu doszło do trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,5 w prowincji Morona-Santaigo położonej na wschodzie Ekwadoru i przy granicy z Peru.