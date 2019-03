USA oferują milion dolarów za wskazanie miejsca pobytu syna Osamy bin Ladena

Według Departamentu Stanu USA Hamza bin Laden, którego ojciec został zabity przez amerykańskich komandosów w Pakistanie w 2011 roku, został liderem organizacji terrorystycznej Al-Kaida.

Stany Zjednoczone szukają syna Osamy bin Ladena. Kieruje Al-Kaidą

"Publikował wiadomości audio i wideo w Internecie, wzywając swoich zwolenników do ataków przeciwko Stanom Zjednoczonym i ich zachodnim sojusznikom, a także zagroził atakami na Stany Zjednoczone w zemście za zabójstwo ojca w maju 2011 r." - czytamy w oświadczeniu Departamentu Stanu.

Amerykańskie służby ujawniły, że przedmioty zabrane z kryjówki Osamy bin Ladena w Pakistanie po jego śmierci wskazują na to, że przygotowywał on swojego syna Hamzę bin Ladena, by zastąpił go na stanowisku przywódcy Al-Kaidy.

Amerykańscy urzędnicy szacują, że Hamza bin Laden ma od 30 do 33 lat. Jego żoną jest córką głównego porywacza, który brał udział w zamachu na World Trade Center we wrześniu 2001 roku.