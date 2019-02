Konflikt Indie - Pakistan. Prośba o pomoc Chin, USA apeluje o zaprzestanie konfliktu

lajosz3 godzinę temu Oceniono 2 razy 2

USA wyraża zaniepokojenie.

Konflikt Indie - Pakistan. USA apeluje o zaprzestanie konfliktu .



DOKŁADNIE TAK SAMO będzie w przypadku konfliktu np. Polska - Rosja.

USA wyrażą:

-- Zaniepokojenie

-- Ubolewanie

-- Wyrazy solidarności

-- Prześlą noty protestacyjne

-- Powiedzą, że to nieładnie

-- zaapelują do obu stron



... a w razie wybuchu prawdziwej, regularnej naparzanki oświadczą, że nie są stroną w sporze, więc ..... tego .... no ..... Polacy .... no ... musicie sobie jakoś sami poradzić, ale ...... będziemy z wami mentalnie i będziemy wspierać dobrym słowem.

No chyba, że macie jakąś ropę ?

Nie macie ?

No to wicie, rozumicie, tego ... no ..... powodzenia, alleluja i do przodu i ..... zapewniamy że jesteśmy z wami.