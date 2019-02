Trump i Kim Dzong uścisnęli dłonie. Rusza drugi szczyt USA-Korea Płn.

zenonczyk pół godziny temu Oceniono 5 razy 3

Grubasek z biednej Korei Północnej zmusił prezydenta największego mocarstwa świata USA żeby przyjechał do Wietnamu na spotkanie z nim żeby omówić jakiś układ. Naturalnie nie dotrzyma go bo nie jest tak naiwnym żeby pozbywać się jednego z głównych atrybutów , które posiada. Los Libii i niedotrzymanie układu z Iranem jest najlepszym przykładem jak USA przestrzegają traktaty. Jak żałosnie wygląda przy nim osoba która obecnie sprawuje urzad prezydenta RP , czekając lata na zaproszenie do Białego Domu i musiała podpisywać jakieś domumenty na stojąco. Do kogo z

tych dwóch amerykanie mają większe uznanie i szacunek ?