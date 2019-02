NASA: Góra lodowa może oderwać się od Antarktydy. Ma powierzchnię dwa razy większą niż Nowy Jork

tomas32121989 20 minut temu 0

Co sie z wami zileloni dzieje. Gora sie oberwala, , biale niedzwiedzie szukaja jedzenia u ludzi a wy podatkow nie podnosicie?

Trzeba podniesc bo inaczej sie ugotujemy. W 2001 placilem na granicy z Ukraina za ekologie 40 euro zeby przejechac 500 km. Jabyscie dowalili ze 4000 Euri tobym nie pojechal I temperature ziemi spadla by conajmniej o .1C. Nie spijcie . W UK podniesli podatek za tgzw Chelsea tractor z 12 do 500/ rok. I teraz tam jest zimno I wszyscy szczesliwi. Nie dajcie sie przekonac tym w co ociep[lenie nie wierza. Dop.... c trakie podatki zeby wszyscy poszli z torbami . Do widzenia na lodowisku sukinsyny.