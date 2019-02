Pakistan zestrzelił dwa indyjskie samoloty. Zamyka przestrzeń powietrzną dla wszystkich lotów

cynamon_10 8 minut temu Oceniono 1 raz 1

Ciekawe Pakistan, kraj radykalnie islamski ale kochający USA ma samoloty F16, Indie 2-gi co do wielkości kraj na świecie (chociaż w/g niektórych źródeł już 1-szy, jako że już nieznacznie przewyższyli w liczbie ludności Chiny) z francuskimi samolotami Mirage 2000 i bardziej powściągliwy w miłości do USA, ale posiadający bardzo silne lobby w amerykańskiej gospodarce. Oba kraje posiadają broń atomową, z tym, że Pakistańscy naukowcy pracujący nad jej opracowaniem są obecnie bardzo zaangażowani w programy atomowe w Korei Północnej i Iranie, czego natomiast nie można powiedzieć o naukowcach z Indii.

Ciekawym jest fakt, że oba kraje jescze do 1947 roku były jednym krajem pod patronatem Brytyjczyków.

Sytuacja jest nie tyle ciekawa, co niepokojąca, gdyż może być przyczyną wybuchu III Wojny Światowej.