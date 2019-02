Finlandia. Przed oczami strażników na środku jeziora wyrosła tajemnicza wyspa

siwywaldi godzinę temu Oceniono 3 razy 1

Widziałem takie coś latem na Saharze. Ale żeby fatamorganę zobaczyć zimą w Finlandii na pokrytej lodem tafli jeziora?

To już prędzej uwierzę w to, że ci strażnicy ochlali się ciepłego, kupionego od ruskich bimbru, bo normalna fińska wóda choć pyszna i najlepsza na świecie, to przecież u nich droga, jak cholera.... :-))