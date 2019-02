Nowe fakty w sprawie próby uprowadzenia boeinga. Zginął młody aktor, miał pistolet zabawkę

siwywaldi godzinę temu Oceniono 8 razy 4

A ja myślałem, że idioci są tylko u nas.

Dwa lata temu podczas Balu Sylwestrowego organizowanego w stylu Ameryki lat 30-tych, pewien przebrany za Al. Capone "dowcipniś” wyszedł na parkiet z przedmiotem przypominającym pistolet wetkniętym za pasek. O dziwo personel hotelu TEŻ uznał to za żarty, które się skończyły dopiero wtedy, gdy przyjechała wezwana przez kogoś z gości policja i fest wciętego idiotę, na oczach wszystkich spacyfikowała.



Niestety podróżując samolotem NIE RAZ podczas stania w kolejce do kontroli bezpieczeństwa słyszę rozbawionych wesołków”, prowadzących rozmowę w stylu: No jak? Wziąłeś ten pistolet i trotyl? A ja tylko życzę im, by kiedyś powtórzyli swój "dowcip” np. na lotnisku w Tel Aviv i SKOŃCZYLI tak jak ten młody chłopak.



Pomijam już fakt, ze w naszym durnym społeczeństwie, WIELU uważa nieomal za bohaterów narodowych, bandytów, którzy za czasów PRL porywali samoloty na berliński Tempelhof