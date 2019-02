Jacek Braciak komentuje wyniki Oscarów: Jestem rozczarowany, że wygrał "Green Book"

joasia.skora 10 minut temu Oceniono 2 razy 2

Ja podobnie jak pan Braciak - nie uwierzyłam w miłość w Zimnej wojnie. Przede wszystkim uderzyło mnie to, że bohaterowie mieli okazję być razem, całkiem legalnie, w dodatku zagranicą, mogli tworzyć swoją muzykę, spełniać się itd. Posypało się między nimi wcale nie przez "zimną wojnę" i sytuacja polityczna nie miała tu za wiele do rzeczy. Kryzys w związku mieliby tak czy inaczej, a to, że ich losy potoczyły się tak, jak się potoczyły, to była KONSEKWENCJA ich niedojrzałości i egoizmu. Oraz toksyczności tej relacji. Główny bohater uderzył kobietę - nic, co potem zrobił, nie robiło już na mnie wrażenia. Po wszystkim został osierocony mały chłopiec, wykorzystani inni ludzie i melodramatyczna ostatnia scena. Z tego filmu podobały mi się tylko zdjęcia i przepiękne wykonanie "Dwóch serduszek" przez zespół Mazowsze - to była moc, miałam ciary, jak słuchałam tego występu. Wersja jazzowa też mnie nie przekonała. Dlatego czułam, że tak powierzchowny i tendencyjny film nie porwie ludzi zza wielkiej wody. Roma też nie była jakimś super filmem, ale wciągnęła mnie, skupiła moją uwagę od początku do końca (gdybym miała się przyczepić, to zmniejszyłabym liczbę psich kup - trochę przesadzili - sama mam psy i żeby uzbierać tyle kup na jednej powierzchni, to trzeba by tam nie sprzątać z tydzień. A jeśli to jakiś symbol, to nie zrozumiałam. :D