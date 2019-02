Oscary 2019. Mahershala Ali najlepszym aktorem drugoplanowym. W jakich filmach grał?

Mahershala Ali został jednym ze zwycięzców 91. gali rozdania Oscarów. Otrzymał nagrodę w kategorii "Najlepszy aktor drugoplanowy" za rolę w filmie "Green Book". Z jakich filmów znany jest ten aktor?

Mahershala Ali. Kim jest "najlepszy aktor drugoplanowy"?

Mahershala Ali urodził się w 1974 roku w Oakland, w Stanach Zjednoczonych. Jego ojciec był aktorem, który występował na Broadwayu, dzięki czemu Mahershala Ali miał kontakt z aktorstwem już od dziecka. Jako uczeń interesował się sportem i otrzymał stypendium za osiągnięcia w koszykówce, jednak zrezygnował z kariery sportowej i zaczął próbować swoich sił w aktorstwie. Po wzięciu udziału w inscenizacji sztuki "Spunk", otrzymał staż w California Shakespeare Theater.

W roku 2000 aktor zmienił nazwisko. Jego matka była pastorką i wychowała go w duchu chrześcijańskim, jednak na początku XXI wieku Mahershala Ali przeszedł na islam i zrezygnował z rodowego nazwiska Gilmore, zmieniając je na nazwisko Ali.

Mahershala Ali - kariera aktorska

Po raz pierwszy na ekranach telewizorów zobaczyliśmy go w 2001 roku, kiedy zagrał doktora Treya Sandersa w serialu "Jordan". Przełomową rolą w jego karierze okazała się jednak rola Richarda Tylera w serialu "4400", emitowanym w latach 2004-2007. Pierwszą dużą filmową produkcją, w jakiej wziął udział, był film "Ciekawy przypadek Benjamina Buttona"w reżyserii Davida Finchera. Za rolę w tym filmie otrzymał nominację do nagrody Amerykańskiej Gildii Aktorów Filmowych. Znany jest także z takich obrazów jak serial "House of Cards" (wcielił się tam w postać Remy’ego Dantona), "Detektyw" oraz "Igrzyska śmierci: Kosogłos".

Tegoroczny Oscar to już druga statuetka od Amerykańskiej Akademii Filmowej, jaką otrzymał. Pierwszy raz został nagrodzony w 2017 roku za drugoplanową rolę w filmie „Moonlight”. Za swoją rolę w filmie "Green Book" Mahershala Ali otrzymał także nagrodę BAFTA oraz Złotego Globa.