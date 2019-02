Tragedia w Alpach. Podczas wspinaczki na Matterhorn zginęło dwóch Polaków

motyw4 2 godziny temu Oceniono 22 razy 22

To nie była żadna tragedia tylko zwykły wypadek! 2 gości wybrał się na ekstremalną wyprawę, nie udało się - trudno, tak bywa. Tragedia to by była jakby w domu dach zawalił im się na głowę. W to co robili takie ryzyko jest wliczone.