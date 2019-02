Próba uprowadzenia boeinga 737. Porywacz został zastrzelony po awaryjnym lądowaniu

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielę na pokładzie samolotu należącego do linii Biman Bangladesh. W trakcie lotu z Dhaki do Dubaju jeden z pasażerów - młody mężczyzna miał wyciągnąć pistolet, którym zaczął wymachiwać. Według słów przedstawiciela sił zbrojnych Bangladeszu, generała Motiura Rahmana, pasażer zażądał widzenia z premier kraju - Sheikh Hasiną. Po interwencji członka personelu pokładowego, kapitan rejsu zdecydował się wykonać awaryjne lądowanie na międzynarodowym lotnisku Shah Amanat w Chittagong - drugim co do wielkości porcie lotniczym Bangladeszu. Wtedy do akcji przystąpili antyterroryści.

"Operacja unieszkodliwienia porywacza trwała 8 minut"

Operacja trwała osiem minut. Porywacz został ranny i zatrzymany. Wkrótce zmarł na skutek odniesionych ran postrzałowych. Jak podkreśliły siły specjalne, w akcji nikt inny nie odniósł obrażeń. Udało się bezpiecznie ewakuować z pokładu samolotu wszystkich 148 pasażerów.

Dyrektor ds. Bezpieczeństwa lotów Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Bangladeszu, przyznał w rozmowie z "Daily Star", że podejrzany mógł być "niezrównoważony umysłowo".