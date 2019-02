"Pociąg Kima mknie przez Chiny. Koreański dyktator zmierza na szczyt do Wietnamu."

conn-x-5 28 minut temu Oceniono 1 raz 1

A wiec na spotkanie z Kimem Trump specjalnie poleci do Wietnamu .

polskie watazki leca do ameryki gdzie oczekuja przez pare dni kiedy to nadarzy sie okazja ze beda mogli byc dopuszczeni przed oblicza szeryfa z Bialego Domu .

Gdzie najczesciej konczy sie to brakiem jego czasu lub na szybkiego przyjmuje polskiego watazke na stojaco nie podajac mu nawet krzesla by sie nie rozgoscil czasem .

Taka jest Roznica pomiedzy wolskim wasalem a przywodca z jajami jakim jest Kim.

Dobra rada dla wolskich debili , za czesto uzywacie propagandowych hasel jakie uzywaja w "cia" , za czesto i byle gdzie uzywacie takich wyrazow jak ''demokracja' czy 'dyktator' , oni z "cia" ich nie rozumieja a wy sie poprostu blaznicie nieodwracalnie.