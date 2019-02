Walki na granicach Wenezueli. Nie żyją przynajmniej dwie osoby. Wśród ofiar 14-latek

Do najpoważniejszych starć z wenezuelskim wojskiem doszło na przejściu granicznym w miejscowości Santa Elena de Uairen przy granicy z Brazylią. Służby bezpieczeństwa otworzyły ogień do ludności cywilnej. W wyniku ran postrzałowych ranne zostały 34 osoby. Co najmniej dwie zginęły. Wśród nich jest 14-letni chłopiec. Kolejne dwie ofiary nadal nie zostały potwierdzone - alarmuje organizacja broniąca praw człowieka Foro Penal. Lokalne media, m.in. "El Nuevo Herald" pisze jednak o czterech ofiarach śmiertelnych.

Do walk doszło również na granicy z Kolumbią. Podpalono tam ciężarówkę z pomocą humanitarną. Wobec cywili żołnierze użyli gazu łzawiącego i broni na gumowe kule. Obrona cywilna Kolumbii mówi o nawet 285 rannych. Większość poszkodowanych to Wenezuelczycy, którzy próbowali przekroczyć granicę z paczkami z pomocą humanitarną. Co najmniej dwie inne ciężarówki z żywnością i lekarstwami zawróciły z granicy i wróciły do magazynów w Kolumbii.

Nicolas Maduro zrywa stosunki dyplomatyczne z Kolumbią

Nicolas Maduro poinformował o zerwaniu stosunków dyplomatycznych i wszelkich relacji politycznych z Kolumbią. Zarzuca jej wspieranie lidera opozycji Juana Guaido, uznawanego za tymczasowego prezydenta przez ponad 50 krajów. Twierdzi również, że wsparcie przez nią wysyłane jest prowokacją, która ma na celu odsunięcie go od władzy i zagrożenie suwerenności Wenezueli.

Juan Guaido: Otwarte są "wszystkie opcje"

W konsekwencji starć i ataków wojska na ludność cywilną, Juan Guaido poinformował, że zamierza formalnie poprosić o pomoc międzynarodową i rozważa "wszystkie [jej] opcje", aby odsunąć Nicolasa Maduro od władzy.

"Te wydarzenia skłoniły mnie do decyzji, aby formalnie złożyć propozycję społeczności międzynarodowej, że musimy mieć otwarte wszystkie opcje, by zapewnić wolność naszemu krajowi, który walczy i nie przestanie" - napisał na Twitterze.

Mike Pompeo spotka się z Juanem Guaido

Na poniedziałek planowane jest spotkanie sekretarza stanu USA Mike'a Pompeo z Juanem Guaido. Ma do niego dojść w stolicy Kolumbii - Bogocie.

Mike Pompeo zapewnia, że Stany Zjednoczone "podejmą działania" w związku z przemocą na granicach Wenezueli. Amerykański sekretarz stanu nie podał, jakie konkretnie reakcje planują Stany Zjednoczone. We wpisie na Twitterze wyraził solidarność z narodem wenezuelskim.