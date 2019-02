Niemcy chcą wyrzucić Orbana z EPL. "Jego wypowiedzi są nie do zaakceptowania"

lot23 8 minut temu Oceniono 4 razy 2

Całe to euroburactwo w eurokolchoz to jest siebie warte tyle ile zanuży ryj w eurokorycie oczywiscie w obronie wolności, demokracji, praw człowieka i dobra ludzkości pod kontrolą klerykalnej mafi Watykanu w celu powiększania swojego konta na kajmanach. I tyle w temacie polytyky do której każdy burak się rwie bo to to największe koryto jeeeee.

Bo polytyky to są takie buraki co udają że mają o czymś pojęcie, udają że się na czymś znają i że coś robią i coś się zmienia na lepsze - ale niestety prawda jest taka że polytyky wszystko zmieniają z gorszego na jeszcze gorsze.