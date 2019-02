Oscary 2019. Nina Hartstone i John Warhurst z nagrodą za najlepszy montaż dźwięku do filmu "Bohemian Rhapsody"

Oscar za najlepszą edycję dźwięku przyznawany jest filmowi, który prezentuje najlepszą, najbardziej estetyczną edycję i konstrukcję dźwięku lub efektów dźwiękowych. Pierwsze Oscary za montaż dźwięku przyznano w latach 60-tych jako kategorię specjalną. W 1963 roku statuetka za najlepszy montaż dźwięku przyznana została dla Waltera Elliotta za film "Ten szalony, szalony świat". W zeszłym roku w tej kategorii Oscara zdobyli Richard King i Alex Gibson za "Dunkierkę".

Oscary 2019. Akademia Filmowa przyznała nagrodę w kategorii najlepszy montaż dźwięku dla Niny Hartstone i Johna Warhursta za film "Bohemian Rhapsody"

Nominowani podczas 91. gali wręczenia Oscarów w kategorii najlepszy montaż dźwięku:

Nina Hartstone i John Warhurst nominowani zostali do Oscara za najlepszy montaż dźwięku w filmie "Bohemian Rhapsody". Za montaż dźwięku do filmu o historii wokalisty zespołu Queen, Hartstone i Warhust otrzymali już nagrodę BAFTA.

Za film "Ciche miejsce" nominację w kategorii najlepszy montaż dźwięku otrzymali także Erik Aadahl i Ethan Van der Ryn. Aadahl nominowany był także do Oscarów za montaż ścieżki dźwiękowej do filmów "Operacja Argo" i "Transformers 3". Z kolei Ethan Van der Ryn poza "Cichym miejscem" nominowany był także do Oscara za filmy "Transformers", "Transformers 3" i "Operację Argo". Dwa Oscary zdobył za montaż dźwięku do filmów "King Kong" oraz "Władca Pierścieni: Dwie wieże".

Film "Roma" także został nominowany do Oscarów za najlepszy montaż dźwięku. Sergio Diaz po raz pierwszy otrzymał oscarową nominację w tej kategorii. Dla Skipa Lievsay’a jest to druga nominacja za dźwięk i siódma nominacja w ogóle do Oscara w karierze. Skip Lievsay ma już na swoim koncie Oscara za dźwięk do "Grawitacji".

Mildred Iatrou i Ai-Ling Lee odpowiedzialne za montaż dźwięku do filmu "Pierwszy człowiek" otrzymały tegoroczną nominację do Oscara. Kobiety współpracowały także przy filmie "La La Land" - za montaż dźwięku to tego filmu także nominowane były do Oscara.

"Czarna Pantera" nominowana jest także do Oscarów 2019 w kategorii najlepszy montaż dźwięku. Dla Benjamina A. Burtta jest to pierwsza nominacja do nagrody w tej kategorii. Z kolei Steve Boeddeker za "Czarną Panterę" nominowany jest do Oscara za najlepszy dźwięk i montaż dźwięku.

