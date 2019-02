Oscar w kategorii najlepszy montaż przyznany został po raz pierwszy w 1934 roku za film "Eskimo" dla Conrada A. Nerviga. Nominowanych jest maksymalnie pięć filmów, które wybierane są przez montażystów-członków Akademii Filmowej. W latach od 1981 do 2013 roku około 2/3 filmów nagrodzonych w kategorii dla najlepszego filmu otrzymało też statuetkę za najlepszy montaż. Najwięcej Oscarów (3) w tej kategorii otrzymali: Michael Kahn (za "Poszukiwaczy zaginionej Arki", "Listę Schindlera" i "Szeregowca Ryana"), Thelma Schoonmaker (za filmy "Wściekły Byk", "Aviator" i "Infiltrację" - wszystkie wyreżyserowane przez Martina Scorsese), Daniel Mandell (za "Dumę Jankesów", "Najlepsze lata naszego życia" i "Garsonierę") oraz Ralph Dawson (za "Sen nocy letniej", "Anthony Adverse" i "Przygody Robin Hooda"). Najwięcej nominacji w tej kategorii - aż siedem, otrzymał Michael Kahn. W zeszłym roku Oscara za montaż otrzymał Lee Smith za film "Dunkierka".

Oscary 2019. Akademia Filmowa przyznała nagrodę w kategorii najlepszy montaż dla Johna Ottmana za film "Bohemian Rhapsody"

Nominowani podczas 91. gali wręczenia Oscarów w kategorii najlepszy montaż:

Kompozytor i montażysta John Ottman nominowany został do Oscara za najlepszy montaż filmu "Bohemian Rhapsody". Amerykanin otrzymał już nagrodę Amerykańskiego Stowarzyszenia Montażystów za tegoroczny film. Ottman ma też nagrody BAFTA i Saturn za film "Podejrzani" i nagrodę Saturn na montaż produkcji "Superman: Powrót".

Yorgos Mavropsaridis otrzymał nominację do Oscarów w kategorii najlepszy montaż za film "Faworyta". Jest to pierwsza oscarowa nominacja dla greckiego montażysty. Za "Faworytę" Mavropsaridis otrzymał też nagrodę Amerykańskiego Stowarzyszenia Montażystów dla najlepszego montażu komedii.

Film "Vice" został nominowany do Oscarów za najlepszy montaż. Jest to już druga nominacja Oscarowa dla montażysty Hanka Corwina, który odpowiedzialny był także za produkcję "Big Short". Corwin za montaż filmu "Vice" otrzymał też nagrodę BAFTA.

Patrick J. Don Vito odpowiedzialny za montaż filmu "Green Book" otrzymał tegoroczną nominację do Oscara. Montażysta pracował przy takich filmach jak "Parasol bezpieczeństwa" czy przy serii "Austin Powers".

"Czarne bractwo. BlacKkKlansman" nominowane jest także do Oscarów 2019 w kategorii najlepszy montaż. Dla Barry’ego Alexandra Browna jest to już druga nominacja do nagrody w tej kategorii. Wcześniej mógł zdobyć Oscara za film "The War at Home".

