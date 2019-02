Oscary 2019. "Bohemian Rhapsody" z nagrodą za najlepszy dźwięk

Oscar za najlepszy dźwięk po raz pierwszy przyznany został wytwórni Metro-Goldwyn-Mayer za film "The Big House". Nagrody za najlepszy dźwięk trafiały najpierw do producentów filmu, dopiero od lat 60-tych nagrodę przyznaje się tylko konkretnym dźwiękowcom. Liczba nominowanych osób w tej kategorii została ograniczona do czterech głównych osób odpowiedzialnych za ścieżkę dźwiękową konkretnego filmu. W zeszłym roku Oscara za najlepszy dźwięk zdobyli Gregg Landaker, Gary Rizzo i Mark Weingarten za film "Dunkierka".

Oscary 2019. Akademia Filmowa przyznała nagrodę w kategorii najlepszy dźwięk dla filmu "Bohemian Rhapsody"

Nominowani podczas 91. gali wręczenia Oscarów w kategorii najlepszy dźwięk:

Film "Narodziny gwiazdy" otrzymał nominację do Oscarów w kategorii najlepszy dźwięk. Odpowiadali za niego Tom Ozanich, Jason Ruder, Steven Morrow i Dean A. Zupancic.

"Bohemian Rhapsody" to kolejny po "Narodzinach gwiazdy" film, w którym dźwięk ma największe znaczenie. O jego jakość dbali John Casali, Tim Cavagin i Paul Massey.

Frank A. Montano, Jon Taylor, Mary H. Ellis i Ai-Ling Lee odpowiadali za dźwięk do filmu "Pierwszy człowiek".

"Czarna Pantera" również została nominowana do Oscara m.in. w kategorii za najlepszy dźwięk. Odpowiedzialnymi za tę część filmu byli Steve Boeddeker, Brandon Proctor i Peter Devlin.

Film "Roma" nominowany został również za najlepszy dźwięk. Statuetkę Oscara za tę kategorię odebrać mogli Jose Antonio Garcia, Skip Lievsay i Craig Henighan.

Nagrodę w kategorii najlepszy dźwięk otrzymali John Casali, Tim Cavagin i Paul Massey za film "Bohemian Rhapsody"