Oscary 2019. "The Shallow" z nagrodą za najlepszą piosenkę do filmu "Narodziny gwiazdy"

Oscara za najlepszą piosenkę mogą otrzymać tylko te utwory, które zostały napisane specjalnie na potrzeby filmu. Nominowane utwory wybierane są przez kompozytorów i autorów tekstów piosenek, którzy są członkami Akademii Filmowej. Oscar za najlepszą piosenkę po raz pierwszy został przyznany w 1934 roku za utwór "The Continental" z filmu "Wesoła rozwódka". W zeszłym roku utwór "Remember Me" z filmu "Coco" otrzymał Oscara w tej kategorii.

Oscary 2019. Akademia Filmowa przyznała nagrodę w kategorii najlepsza piosenka dla twórców "The Shallow" z filmu "Narodziny gwiazdy"

Nominowani podczas 91. gali wręczenia Oscarów w kategorii najlepsza piosenka:

Piosenka "The Shallow" z filmu "Narodziny gwiazdy" wykonana przez Lady Gagę i Bradley’a Coopera, otrzymała nominację dla najlepszej piosenki. Utwór został już wyróżniony takimi nagrodami jak Złoty Glob, Satelita i Critics’ Choice.

Kendrick Lamar i SZA zaśpiewali piosenkę "All the Stars" do filmu "Czarna Pantera". Wcześniej utwór nominowany był też m.in. do nagrody Grammy i wygrał nagrodę Światowej Akademii Muzyki Filmowej.

"I'll Fight" to piosenka w wykonana przez Jennifer Hudson do filmu „RGB”.

Aktorka Emily Blunt zaśpiewała piosenkę "The Place Where Lost Things Go" do filmu "Mary Poppins Powraca".

"When A Cowboy Trades His Spurs For Wings" to utwór wykonany przez Tima Blake Nelsona i Williego Watsona do filmu "Ballada o Busterze Scruggsie". Jest to jedna z trzech nominacji oscarowych dla tego filmu.

Nagrodę w kategorii najlepsza piosenka otrzymali twórcy utworu "The Shallow" z filmu "Narodziny gwiazdy".