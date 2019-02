Oscary 2019. Ludwig Goransson z nagrodą za najlepszą muzykę oryginalną do filmu "Czarna Pantera"

Oscar za najlepszą muzykę filmową przyznawany jest od 1934 roku dla twórcy oryginalnej ścieżki dźwiękowej. Na samym początku nagroda rozdzielana była dla najlepszej muzyki filmu dramatycznego oraz dla najlepszej muzyki z filmu musicalowego. Dwie nagrody z rzędu otrzymali kompozytorzy Franz Waxman za "Bulwar Zachodzącego Słońca" i "Miejsce pod słońcem"; Alan Menken za filmy "Piękna i Bestia" oraz "Aladyn", a także Gustavo Santaolalla za "Tajemnicę Brokeback Mountain" i "Babel". Najwięcej Oscarów za muzykę filmową ma Alfred Newman, który ma na swoim koncie aż 9 statuetek. Jest też najczęściej nominowanym - aż 45 razy - w tej kategorii.

Oscary 2019. Akademia Filmowa przyznała nagrodę w kategorii najlepsza muzyka oryginalna dla Ludwig Goransson za film "Czarna Pantera".

Nominowani podczas 91. gali wręczenia Oscarów w kategorii najlepsza muzyka oryginalna:

Kompozytor Alexandre Desplat otrzymał nominację za najlepszą muzykę filmową do animacji "Wyspa psów". Francuz ma na swoim koncie łącznie 10 nominacji w tej kategorii. Do tej pory wygrał dwa Oscary za muzykę do filmów "Grand Budapest Hotel" i "Kształt wody".

Kompozytor Ludwig Goransson otrzymał nominację do Oscara za muzykę do filmu "Czarna Pantera". Jest to jego pierwsza szansa na zdobycie tej statuetki. Szwedzki kompozytor ma na swoim koncie nagrodę Grammy za muzykę do tego filmu.

Trębacz Terence Blanchard za film "Czarne bractwo. BlacKkKlansman" otrzymał swoją pierwszą oscarową nominację w kategorii muzyka oryginalna. Amerykański muzyk jazzowy najbardziej znany jest ze swojej współpracy ze Spikiem Lee oraz kompozycją muzyki do filmów "25th Hour", "Malcolm X" czy "Plan doskonały".

Kompozytor Nicholas Britell ma szansę zdobyć Oscara za muzykę do filmu "Gdyby ulica Beale umiała mówić". Za utwory do tego filmu Britell otrzymał już nagrody Bostońskiego Stowarzyszenia Krytyków Filmowych, Światowej Akademii Muzyki Filmowej oraz Czarną Szpulę.

Kompozytor Marc Shaiman otrzymał nominację do Oscara za muzykę do filmu "Mary Poppins powraca". Dla mężczyzny jest to już czwarta nominacja do tej statuetki, wcześniej mógł wygrać Oscara za muzykę do filmów "Zmowa pierwszych żon", "Patch Adams" i "Prezydent - Miłość w Białym Domu".

