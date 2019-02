Oscary 2019. "Vice" z nagrodą za najlepszą charakteryzację i fryzury

Oscary 2019. Akademia Filmowa przyznała nagrodę w kategorii najlepsza charakteryzacja i fryzury produkcji "Vice"

Produkcje nominowane podczas 91. gali wręczenia Oscarów w kategorii najlepsza charakteryzacja i fryzury:

"Vice" to dramat biograficzny nominowany do Oscarów m.in. za najlepszą charakteryzację i fryzury. Do byłego wiceprezydenta USA musiał upodobnić się Christian Bale. Duża zmiana wizerunku czekała też aktorkę Amy Adams oraz Sama Rockwella, który zagrał George’a W. Busha.

Film "Maria, królowa Szkotów" otrzymał nominację do Oscarów w kategorii za najlepszą charakteryzację i fryzury. Największą metamorfozę do roli w filmie przeszła aktorka Margot Robbie, która wciela się w rolę królowej Elżbiety I.

Film "Granica" w reżyserii Ali Abbasi to trzeci film nominowany w kategorii najlepsza fryzura i makijaż. Charakteryzacja skupiła się głównie na aktorce Evie Melander, którą oszpecano do roli celniczki.

Nagrodę w kategorii najlepsza charakteryzacja i fryzury otrzymał "Vice"

Oscar za najlepszy makijaż i fryzurę został wręczony po raz pierwszy w 1964 roku za film "Siedem wcieleń doktora Lao". Jednak nagroda w tej kategorii na stałe przyznawana jest dopiero od początku lat 80-tych. Wcześniej osoby odpowiedzialne za charakteryzację otrzymywały pojedyncze wyróżnienia lub nagrody specjalne. Zazwyczaj nominowane w tej kategorii są trzy filmy. Najwięcej nominacji do Oscarów otrzymał charakteryzator Rick Baker, który ma ich aż 11. Backer ma także na swoim koncie najwięcej zwycięstw - otrzymał już 7 Oscarów za makijaż i fryzury do filmów: "Amerykański wilkołak w Londynie", "Harry i Hendersonowie", "Ed Wood", "Gruby i chudszy", "Faceci w czerni", "Grinch: Świąt nie będzie" i "Wilkołak".