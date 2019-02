Oscary 2019. 'Green Book' z nagrodą za najlepszy film!

Pierwszego Oscara dla najlepszego filmu zdobyła w 1927 roku produkcja "Skrzydła" wytwórni Paramount. Nagrody w tej kategorii przyznawane są producentom filmu. Jest to najważniejsza statuetka przyznawana przez Akademię i jedyna, o wyborze której decydują głosy wszystkich członków Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. Do 2018 roku nominowanych w tej kategorii było aż 546 filmów. W historii Oscarów tylko 11 filmów nieanglojęzycznych otrzymało nominację w kategorii najlepszy film. W grupie tej jest m.in. nominowany w tym roku film "Roma". Oscarowego "pokera", czyli nagrody w kategorii najlepszy film, reżyser, aktor, aktorka i scenariusz zdobyły do tej pory tylko trzy filmy: "Ich noce", "Lot nad kukułczym gniazdem" i "Milczenie owiec".

Oscary 2019. Akademia Filmowa przyznała nagrodę w kategorii najlepszy film dla produkcji "Green Book".

Produkcje nominowane podczas 91. gali wręczenia Oscarów w kategorii najlepszy film:

"Roma" w reżyserii Alfonso Cuarona była nominowana w aż dziewięciu kategoriach, w tym za najlepszy film. Film zdobył już Nagrodę Specjalną na festiwalu w Wenecji, dwa Złote Globy, trzy nagrody BAFTA, cztery Satelity i cztery statuetki Critics' Choice.

"Bohemian Rhapsody", który opowiada historię wokalisty zespołu Queen, wyróżniony został nominacjami do Oscarów 2019 w pięciu kategoriach. Film w reżyserii Grahama Kinga otrzymał już dwie nagrody BAFTA, dwa Złote Globy oraz statuetkę Satelity.

Film "Faworyta" otrzymał nominację do Oscarów w dziesięciu kategoriach, w tym za najlepszy film. Do tej pory produkcja wyreżyserowana przez Jorgosa Lantimosa została wyróżniona 7 statuetkami BAFTA, dwiema nagrodami na festiwalu w Wenecji i jednym Złotym Globem.

"Vice" to dramat oparty na biografii wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Dicka Cheney’a. Film nominowany został do Oscarów 2019 w ośmiu kategoriach, w tym za najlepszy film. Do tej pory "Vice" otrzymał Złotego Globa, nagrodę BAFTA i trzy statuetki Critics’ Choice. Reżyserem produkcji jest Adam McKay.

Film "Green Book" to komediodramat w reżyserii Petera Farrelly’ego nominowany do Oscarów w pięciu kategoriach. Produkcja do tej pory otrzymała trzy Złote Globy, jedną nagrodę BAFTA i jedną statuetkę Critics’ Choice.

"Czarna Pantera" to film science-fiction w reżyserii Ryana Cooglera. Produkcja nominowana była łącznie w 7 kategoriach: za najlepszy film, muzykę oryginalną, piosenkę, scenografię, kostiumy, dźwięk i montaż dźwięku. Czarna Pantera ma na swoim koncie pięć statuetek Saturna i jedną nagrodę BAFTA.

Film "Czarne bractwo. BlacKkKlansman" to produkcja nominowana do Oscarów m.in. w kategorii za najlepszy film. "BlacKkKlansman" ma na swoim koncie nagrodę BAFTA i Satelitę. Spike Lee, który jest reżyserem tego filmu, otrzymał także nagrodę Grand Prix Festiwalu w Cannes.

"Narodziny Gwiazdy" to film nominowany w ośmiu kategoriach, m.in. za najlepszy film, dźwięk czy piosenkę. Produkcja ma na swoim koncie nagrody BAFTA, Złotego Globa czy statuetki Critics’ Choice. Reżyserem filmu jest Bradley Cooper, który zagrał w nim także główną rolę męską.

Nagrodę w kategorii najlepszy film otrzymał "Green Book"