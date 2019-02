Media: Israel Kac nie żałuje wypowiedzi, że "Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki"

nstemi 24 minuty temu Oceniono 6 razy 6

To już wkroczyło na poziom absurdu level master. Serio. Nie wiem, o co faktycznie toczy się gra, ale rzecz staje się wręcz śmieszna. Za chwile dowiemy się, że Hitler był Polakiem, a w ogóle to armia niemiecka wkroczyła do Polski ratować Żydów przed Polakami, którzy wywołali II WŚ i tylko czystym, najczystszym przypadkiem-ot ludzki błąd-Żydzi czasem trafiali do obozów koncentracyjnych.