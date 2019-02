Oscary 2019. "Bao" z nagrodą za najlepszy krótkometrażowy film animowany

Nagroda w kategorii najlepszy krótkometrażowy film animowany przyznawana jest od 1932 roku. Najwięcej nagród w tej kategorii otrzymał Walt Disney za serię filmów "Silly Symphonies" oraz wytwórnia Metro Goldwyn Mayer za serial animowany "Tom i Jerry". Obydwie produkcje zdobyły łącznie po 7 Oscarów. Disney wyróżniony został m.in. za bajki "Byczek Fernando", "Brzydkie kaczątko" czy "Trzy małe świnki".

Oscary 2019. Akademia Filmowa przyznała nagrodę w kategorii najlepszy krótkometrażowy film animowany dla produkcji "Bao"

Filmy nominowane podczas 91. gali wręczenia Oscarów w kategorii najlepszy krótkometrażowy film animowany:

Film "Animal Behaviour" wyreżyserowany przez Davida Fine’a i Alison Snowden otrzymał nominację w kategorii najlepszy krótkometrażowy film animowany. Animacja przedstawia historię grupy zwierząt uczestniczących w spotkaniach terapeutycznych.

"Late Afternoon" to bajka stworzona przez Louise Bagnall. Nominowana do Oscarów animacja opowiada historię Emily, która musi wrócić myślami do przeszłości, żeby zrozumieć teraźniejszość.

"Weekendy" to kolejna produkcja nominowana za krótkometrażową animację. Animację, opartą na losach chłopca, który krąży między dwoma domami rozwiedzionych rodziców, wyprodukował Trevor Jimenez.

Stworzona przez Disney’a animacja "Bao" otrzymała nominację do tegorocznych Oscarów. Reżyserem produkcji jest Domee Shi.

Animacja "One Small Step" wyprodukowana przez TAIKO Studios wyróżniona została oscarową. Bajka przedstawia historię amerykanki chińskiego pochodzenia - Luny, która marzy o zostaniu astronautą.

