Oscary 2019. "Skin" z nagrodą za najlepszy krótkometrażowy film aktorski

Oscary w kategorii najlepszy krótkometrażowy film aktorski przyznawane są od 1930 roku. Wtedy też statuetki Oscara trafiały do dwóch filmów: komediowego i współczesnego. Pierwsze nagrody w tej kategorii przypadły dla filmów "The Music Box" i "Wrestling Swordfish". W zeszłym roku nagroda tę otrzymał film "The Silent Child".

Oscary 2019. Akademia Filmowa przyznała nagrodę w kategorii najlepszy krótkometrażowy film aktorski dla filmu "Skin"

Filmy nominowane podczas 91. gali wręczenia Oscarów w kategorii najlepszy krótkometrażowy film aktorski:

Film "Zatrzymanie" otrzymał nominację w kategorii najlepszy krótkometrażowy film autorski. Reżyser Vincent Lambe wraca do historii morderstwa dwuletniego Jamesa Bulgera, którego w 1993 roku zamordowali dwaj dziesięciolatkowie. Film oparty jest na autentycznych nagraniach z przesłuchań sprawców.

"Drapieżnik" to kanadyjski film wyreżyserowany przez Jeremiego Comte. Nominowany do Oscarów film opowiada historię dwóch chłopców, którzy przypadkiem gubią się w kopalni odkrywkowej.

"Madre" to kolejna produkcja nominowana w kategorii filmu autorskiego. Trwający zaledwie 19 minut film hiszpańskiego reżysera Rodrigo Sorogoyena opiera się na rozmowie telefonicznej matki z synem. 6-latek dzwoni do mamy z wakacji we Francji. Matka musi pomóc dziecku, które samotnie błąka się po pustej plaży.

Film "Skin" otrzymał nominację za krótkometrażowy film artystyczny do tegorocznych Oscarów. Reżyserem filmu, który pokazuje schemat tworzenia się uprzedzeń rasowych u dzieci, jest Guy Nattiv.

Film "Marguerite" w reżyserii Marianne Farley wyróżniony został nominacją za najlepszy film artystyczny. Film opowiada o starzejącej się Marianne, która zaprzyjaźnia się ze swoją pielęgniarką, a rozmowy z kobietą pozwalają jej pogodzić się z przeszłością.

