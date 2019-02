Oscary 2019. "Free Solo" z nagrodą za najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny

Pierwsze Oscary za pełnometrażowy film dokumentalny zostały przyznane w 1941 roku aż czterem filmom! Były to "Bitwa o Midway", "Kokoda Front Line!", "Moscow Strikes Back" i "Preludium wojny". W zeszłym roku Oscarem został nagrodzony dokument "Ikar", który opowiada historię amerykańskiego kolarza badającego aferę dopingową.

Filmy nominowane podczas 91. gali wręczenia Oscarów w kategorii najlepszy krótkometrażowy film pełnometrażowy:

"Free Solo" otrzymał nominację w kategorii najlepszy pełnometrażowy dokument. Film przedstawia próbę jakiej podjął się Alex Honnold - alpinista postanowił wejść bez zabezpieczenia na wysokość 2300 metrów po niemal pionowej skale. "Free Solo" do tej pory został wyróżniony nagrodą BAFTA.

"RBG" to amerykańska produkcja wyreżyserowana przez Julie Cohen i Betsy West. Nominowany do Oscara film opowiada historię Ruth Bader Ginsburg, 85-letniej sędzi Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych.

"Jutro albo pojutrze" to kolejna produkcja nominowana w kategorii pełnometrażowego dokumentu. Za reżyserię dokumentu odpowiada Bing Liu, który jest także jednym z trzech bohaterów filmu o kulturze skejtów.

Film "Hale County This Morning, This Evening" otrzymał nominację za dokument pełnometrażowy do tegorocznych Oscarów. Reżyserem filmu opisującego życie Afroamerykanów w stanie Alabama jest RaMell Ross.

Film "O ojcach i synach" w reżyserii Talal Derki wyróżniony został nominacją dla najlepszego pełnometrażowego dokumentu. Reżyser spędził ponad dwa lata dokumentując rodzinę islamskich fundamentalistów, jednocześnie pokazując proces kształtowania osobowości młodych dżihadystów.

Nagrodę w kategorii najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny otrzymał film "Free Solo"