Oscary 2019. "Okresowa rewolucja" z nagrodą za najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny

Zgodnie z zasadami Oscara w tej kategorii otrzymują dokumenty o tematyce kulturowej, artystycznej, historycznej, społecznej, naukowej czy ekonomicznej. Zdjęcia do dokumentu mogą zostać nakręcone w czasach obecnych, ale dozwolone są też częściowe reprodukcje czy wykorzystywanie materiałów archiwalnych. Zazwyczaj filmy nominowane do tej kategorii trwają nie dłużej niż 40 minut. Pierwszy Oscar w tej kategorii został przyznany w 1941 roku za film "Churchill's Island". W zeszłym roku Oscara za najlepszy dokument krótkometrażowy przyznano filmowi "Heaven is a traffic jam on the 405".

Oscary 2019. Akademia Filmowa przyznała nagrodę w kategorii najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny dla filmu "Okresowa rewolucja"

Filmy nominowane podczas 91. gali wręczenia Oscarów w kategorii najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny:

Film "Lifeboat" wyreżyserowany przez Skye Fitzgeralda i Bryna Moosera otrzymał nominację w kategorii najlepszy krótkometrażowy dokument. Film relacjonuje działania niemieckiej grupy wolontariuszy, która ratuje uchodźców z tratw pływających po Morzu Śródziemnym.

"Black Sheep" to amerykańska produkcja wyreżyserowana przez Eda Perkinsa. Nominowany do Oscarów film opowiada historię afroamerykańskiej rodziny, która przeprowadza się do nowego miasta. Tutaj także staje się głównym tematem rasistowskich uwag mieszkańców.

"A Night at the Garden" to kolejna produkcja nominowana w kategorii krótkiego dokumentu. Za reżyserię dokumentu odpowiada Marshall Curry.

Film "Okresowa rewolucja" otrzymał nominację za dokument krótkometrażowy do tegorocznych Oscarów. Reżyserami filmu, którego akcja dzieje się w Indiach, są Rayka Zehtabchi i Melissa Berton.

"End Game" w reżyserii Roba Epsteina i Jeffrey’a Friedmana wyróżniony został nominacją za najlepszy krótkometrażowy dokument. Film opowiada historię osób opiekujących się terminalnie chorymi pacjentami.



