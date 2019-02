Oscary za najlepsze zdjęcia przyznawane są od 1928 roku, jednak wtedy nazywano ją kategorią dla najlepszego operatora. W latach 1939 do 1967 przyznawano dwie statuetki - za najlepsze zdjęcia do filmu czarno-białego i kolorowego. Pierwszymi zwycięzcami Oscara za najlepsze zdjęcia byli Charles Rosher i Karl Struss za film "Wschód słońca". W zeszłym roku Oscara w tej kategorii otrzymał Roger Deakins za film "Blade Runner 2049".

Oscary 2019. Akademia Filmowa przyznała nagrodę w kategorii najlepsze zdjęcia dla Alfonso Cuarona za film "Roma"

Łukasz Żal nominowany został za zdjęcia do filmu "Zimna Wojna". Dla Polaka jest to już druga nominacja do Oscara - wcześniej współpracował też przy produkcji filmu "Ida".

Robbie Ryan za film "Faworyta" otrzymał nominację w kategorii za najlepsze zdjęcia. Jest to jego pierwsza oscarowa nominacja. Za zdjęcia do "Faworyty" otrzymał już nagrodę BAFTA.

Alfonso Cuaron otrzymał nominację za najlepsze zdjęcia do filmu "Roma". Cuaron otrzymał także nominację do tegorocznych Oscarów za reżyserię i scenariusz oryginalny do tego filmu.

Matthew Libatique otrzymał nominację za zdjęcia do filmu "Narodziny gwiazdy". Wcześniej nominowany był do Oscara za film "Czarny łabędź".

Caleb Deschanel został wyróżniony nominacją za zdjęcia do filmu "Werk ohne Autor". Jest to już jego szósta nominacja do Oscarów.

