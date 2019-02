Strzelanina na placu budowy w Monachium. Dwie osoby nie żyją

bellum-omnium-contra-omnes pół godziny temu Oceniono 4 razy 2

Zdanie po zdaniu skopiowane wprost z newsa:



1. Strzelanina na placu budowy w Monachium.

2. W Monachium doszło w czwartek do strzelaniny

3. Jak informują niemieckie media, w Monachium (Niemcy) doszło do strzelaniny

4. Strzelanina w Monachium

5. strzały padły na jednym z placów budowy w Monachium

6. "dużo osób było świadkami strzelaniny"



Tak wygląda news przygotowany przez żydowską Gazetę dla Polaków. To jest news zrobiony dla idiotów. Ciężkich!

Resume: targetem GW, żydowskiej Gazety dla Polaków są idioci a nie, jak się kiedyś zdawało, lemingi - młodzi, dobrze wykształceni i z dużych miast.

No to żryjcie tę obrażającą rozum papkę, ciężcy idioci.

Smacznego :-DDD