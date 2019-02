Oscary 2019. "Czarna Pantera" z nagrodą w kategorii najlepsze kostiumy

Oscar za najlepsze kostiumy przyznawany jest przez Akademię Filmową od 1948 roku. W latach 1940-1966 nagroda została podzielona na przyznawaną za kostiumy w filmach czarno-białych i kolorowych. Kandydatem jest tylko główny kostiumograf zatrudniony przy produkcji filmu. Do tej pory najwięcej Oscarów (8) w tej kategorii otrzymała Edith Head, która ma na swoim koncie też najwięcej nominacji (35). W zeszłym roku Mark Bridges otrzymał Oscara za najlepsze kostiumy do filmu "Nić widmo". W tym roku nominowane w tej kategorii są same kobiety.

Oscary 2019. Akademia Filmowa przyznała nagrodę w kategorii najlepsze kostiumy dla Ruth E. Carter za film "Czarna Pantera"

Nominowane podczas 91. gali wręczenia Oscarów w kategorii najlepsze kostiumy:

Mary Zophres otrzymała nominację za najlepsze kostiumy do filmu "Ballada o Busterze Scruggsie". Jest to już jej trzecia nominacja w tej kategorii. Wcześniej Mary Zophres miała szansę na Oscara za kostiumy do filmu "La La Land" i "Prawdziwe męstwo".

Ruth E. Carter została wyróżniona nominacją za efekty do filmu "Czarna Pantera". Wcześniej nominowana była też w tej kategorii za filmy "Amistad" i "Malcolm X".

Alexandra Byrne otrzymała nominację za najlepsze kostiumy do filmu "Maria, królowa Szkotów ". Byrne ma na swoim koncie Oscara za kostiumy do filmu "Elizabeth: Złoty wiek". Tegoroczna nominacja jest dla niej już piątym wyróżnieniem w tej kategorii.

Sandy Powell otrzymała za to aż dwie nominację: za kostiumy do filmu "Faworyta" i "Mary Poppins powraca". Kostiumografka była nominowana w tej kategorii aż 11 razy. Ma też trzy Oscary za kostiumy do filmów: "Wiktoria", "Aviator" i "Zakochany Szekspir".

Nagrodę w kategorii najlepsze kostiumy otrzymała Ruth E. Carter za film "Czarna Pantera"