Watykan: Ruszyła konferencja poświęcona walce z pedofilią

pinio67 godzinę temu Oceniono 3 razy 1

Uważam, że to ściema. Taki wentyl bezpieczeństwa - wykrzyczcie się, wypłaczcie, przejdzie wam. My - hierarchia - pochylimy się, powspółczujemy, może nawet przy was zapłaczemy. A potem razem pomodlimy się za złych, aby się nawrócili. I oczywiście za dobro "świętego" kościoła tak okrutnie (i niesłusznie) doświadczonego przez "nieświętych" jego członków.

Jeśli papież podchodziłby do rzeczy poważnie, musiałby np.:

1. przeprosić za kanonizacje j23 i jp2;

2. "odkanonizować" obydwu (ostatecznie "co rozwiążecie na ziemi będzie rozwiązane w niebie");

3. odtajnić dokumenty dotyczące np. wesołowskiego i innych watykańskich tuzów;

4. abdykować.

Przyznacie - niepodobieństwo.

A na dziś to czekam na listę nazwisk polskich biskupów (+kardynała) i wynikające z tego konsekwencje. Będzie dużo krzyku i ... tyle.

ŚCIEMA - jedna wielka watykańska ściema uprawiana od 2 tys. lat ku uciesze idiotów.