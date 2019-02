Boeing 787 przekroczył prędkość dźwięku. Leciał niemal 1300 km/h. Zadziałała "niewidzialna siła"

Samolot pasażerski Virgin Atlantic lecący z Los Angeles do Londynu rozpędził się do nieprawdopodobnej prędkości za sprawą silnego prądu strumieniowego. Maszyna przekroczyła prędkość dźwięku.

"Niewidzialna siła" rozpędziła Boeinga 787-9 do 1300 km/h

"Kto potrzebuje Concorde'a?" - napisał dziennikarz portalu "The Drive" po tym, jak samolot Virgin Atlantic przekroczył prędkość dźwięku. Okazuje się, że jest to możliwe nie tylko dzięki technologii, ale także przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Samolot Boeing 787-9 rozwinął prędkość 1300 km/h dzięki pomocy silnego prądu strumieniowego - strumienia powietrza, które przemieszcza się z olbrzymią prędkością na pograniczu troposfery i stratosfery. Formuje się on na granicy między sąsiadującymi masami powietrza o znacznej różnicy temperatur.

Prądy strumieniowe wykorzystywane są przez pilotów po to, aby dolecieć do celu szybciej, zużywając przy tym mniej paliwa. Wykorzystanie takiego prądu przy locie na wschód skraca jego czas, jednak natrafienie na niego przy locie na zachód wydłuża czas i powoduje zwiększone zużycie paliwa. Piloci nazywają to zjawisko "niewidzialną siłą".

Należy podkreślić, że zawrotna prędkość rzędu 1300 km/h to prędkość, jaką samolot Boeing 787-9 rozwinął względem ziemi. Jeżeli jednak porównać prędkość samolotu Virgin Atlantic do prędkości otaczającego go powietrza, okaże się że osiągnął on prędkość około 900 kilometrów na godzinę. Oznacza to, że maszyna ta poruszała się w granicach dopuszczalnej prędkości dla jakiej została ona zaprojektowana.