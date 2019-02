Amnesty International opisuje, jak działa reżim Maduro. Przeciwnicy są zabijani lub aresztowani

badziewiak66 14 minut temu Oceniono 4 razy 2

Demokracja zamiast tyranii , buhahaahaahahaahahahahaha. To mogła napisać tylko agentura amerykańskiej propagandy. AI to taka sama atrapa jak te wszystkie agencje ratingowe co to dawały śmieciom najwyższe AAA. AI jest jak ONZ, WHO , jak Bank Światowy, EBC, czy BIS, jest agendą oligarchii realizującą jej interesy. Robią podkładkę pod napad rabunkowy na Wenezuelę. Jak "działa" ta demokracja można było się przekonać w Wietnamie, Afganistanie, Sudanie, Iraku, Libii, Rwandzie, Kongu, Syrii, Libanie a przede wszystkim w Palestynie. Oczywiście że możecie pójść w tej demokracji do pracy, nawet na 16 godzin dziennie i gonić całe życie za pieniędzmi na kolejne zakupy, spróbujecie jednak zrobić coś dla ogółu, coś co służy ludziom, wspólnocie, nagle demokracja się skończy pojawi się jakiś Pinoczet, Jaruzelski czy Amin i brutalnie wybije wam z głowy demokrację. W tej demokracji jesteście poddanymi a nie obywatelami i to chyba Polacy widzą już wyraźnie, że jest ktoś nad nimi kto pilnuje tej demokracji w swoim interesie.