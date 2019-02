Oscary 2019. "Czarne Bractwo. BlacKkKlansman" zdobywcą nagrody w kategorii najlepszy scenariusz adaptowany

Oscar za najlepszy scenariusz adaptowany przyznawany jest twórcy, który stworzył scenariusz na podstawie innego źródła (powieści, opowiadania, sztuki teatralnej, czasem innego filmu). Nagroda w tej kategorii przyznawana jest od 1928 roku - wtedy też Bernard Glazer otrzymał statuetkę Oscara za scenariusz adaptowany do filmu "Siódme niebo". Po dwa Oscary w tej kategorii mają Joseph L.Mankiewicz, George Seaton, Robert Bolt , Francis Ford Coppola, Mario Puzo, Alvin Sargent, Ruth Prawer Jhabvala, Alexander Payne i Michael Wilson. Pierwszą kobietą, która otrzymała Oscara za scenariusz adaptowany do filmu "Szary dom" była Frances Marion. W zeszłym roku najlepszym scenariuszem okazał się ten stworzony na podstawie powieści Andra Acimana, który napisał James Ivory do filmu "Tamte dni, tamte noce".

Oscary 2019. Akademia filmowa przyznała nagrodę w kategorii najlepszy scenariusz adaptowany dla scenarzystów filmu "Czarne Bractwo. BlacKkKlansman"

Twórcy nominowani podczas 91. gali wręczenia Oscarów w kategorii najlepszy scenariusz adaptowany:

Bracia Joel i Ethan Coen nominowani zostali do Oscara za najlepszy scenariusz adaptowany do filmu "Ballada o Busterze Scruggsie".

Bradley Cooper, Eric Roth i Will Fetters wyróżnieni zostali nominacją za film "Narodziny gwiazdy", który inspirowany jest filmem z 1954 roku o tym samym tytule.

Barry Jenkins jest twórcą scenariusza adaptowanego do filmu "Gdyby ulica Beale umiała mówić". Jest to tez pierwsza anglojęzyczna filmowa adaptacja książki autorstwa Jamesa Baldwina.

Jeff Whitty i Nicole Holofcener nominowani zostali za film "Can You Ever Forgive Me?", który opowiada historię kontrowersyjnej pisarki Lee Israel.

Kevin Willmott, Charlie Wachtel, Spike Lee i David Rabinowitz wyróżnieni zostali nominacją za scenariusz adaptowany do filmu "Czarne Bractwo. BlacKkKlansman".

