Oscary 2019. Olivia Colman laureatką w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa

Janet Gaynor jest pierwszą aktorką, która w 1929 roku otrzymała Oscara za pierwszoplanowe role w filmach "Siódme niebo", "Anioł ulicy" i "Wschód słońca". Od 1931 roku najlepsza aktorka wybierana jest na podstawie roli w jednym filmie. Sześć lat później wprowadzono zasadę nominacji maksymalnie pięciu kobiet do nagrody w tej kategorii. Oscarową rekordzistką jest Katherine Hepburn, która ma na swoim koncie cztery statuetki za pierwszoplanowe role w filmach "Nad złotym stawem", "Lew w zimie", "Zgadnij, kto przyjdzie na obiad" oraz "Poranna chwała". Aż 12 aktorek otrzymało dwie statuetki w tej kategorii, a są to: Luise Rainer, Bette Davis, Olivia de Havilland, Vivien Leigh, Ingrid Bergman, Elizabeth Taylor, Glenda Jackson, Jane Fonda, Sally Field, Jodie Foster, Hilary Swank i Meryl Streep.

Oscary 2019. Akademia filmowa przyznała nagrodę w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa

Olivii Colman

Nominowane podczas 91. gali wręczenia Oscarów w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa:

Melissa McCarthy za film "Can You Ever Forgive Me?", gdzie wcieliła się w rolę pisarki Lee Israel.

Olivia Colman za rolę królowej Anny w filmie "Faworyta".

Lady Gaga za rolę w filmie "Narodziny gwiazdy". Aktorka wcieliła się w postać początkującej piosenkarki Ally.

Yalitza Aparicio za rolę w filmie "Roma", gdzie zagrała służącą Cleo. Jest to pierwsza filmowa rola tej aktorki.

Glenn Close za rolę Joan Castleman w filmie "Żona".

