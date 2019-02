Donald Tusk spotkał się w Kijowie z posłami i przemówił po ukraińsku. "Mam dla was pięć rad"

lukasz_patrykus pół godziny temu Oceniono 17 razy 9

dopóki Ukraina będzie karykatura Rosji z jej oligarchami, korupcja i sprzeniewierzaniem grosza publicznego (ale ani bez gazu, ani bez ropy ani atomu) to na jakiekolwiek akcesje do UE i NATO nie ma najmniejszych szans...

a reszta to tylko pobożne życzenia i poklepywanie po ramieniu - choć Tusk ma w swoich 5 radach 100% racji, tylko równie dobrze można by je zastosować do Polski