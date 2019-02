Fala antysemityzmu zalewa Francję. Dziś wieczorem odbędzie się ponad 50 protestów

k.soze godzinę temu Oceniono 13 razy 9

Ufff !!!

Trochę mi lepiej, bo ja swój Polski antysemityzm (do którego się zresztą nie poczuwam) wyssałem z mlekiem matki (wiec trochę nie mam na to wpływu), ale frncuzikom to się musiał skądś chyba przyplątać ?? Ciekawe skąd i dlaczego ?

I tak dodatkowo, jak to jest z tym antysemityzmem ?

Bywa na świecie, że nacje się nie lubią: Czesi nie lubią Polaków, Polacy Niemców, Anglicy i Francuzi siebie nawzajem, z Belgów śmieją się wszyscy sąsiedzi, wiec Belgowie w odwecie nie bardzo ich lubią itp. Itd.

NATOMIAST

Wszyscy zgodnie mają coś do Żydów. Jest to tak popularne uczucie, że zyskało już własną nazwę – Antysemityzm. I nie jest ważne, czy ktoś naprawdę ich nie lubi (czasami z debilnych powodów albo i sam nie wie dlaczego, ale koledzy mu powiedzieli że tak ma robić), czy tak jak ja po prostu ich nie zna i tylko zadaje pytania. Wszystko to zostanie podciągnięte pod Antysemityzm.

I jeszcze jedno: jeżeli trzy osoby, mówią Ci, ze jesteś pijany, to choćbyś nie wiem jak dobrze się czuł, nie siadaj za kółko!!!

CZYLI

Jeżeli każda nacja, z którą zatknęła się Twoja nacja ma coś do tej Twojej, to może usiądź na chwilę i zastanów się czy wszystko z Tobą jest OK ?