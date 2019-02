Przewodniczący Światowego Kongresu Żydów o słowach Kaca: Taki język nie powinien mieć miejsca

superedaktor pół godziny temu Oceniono 3 razy 3

To wszystko to gra. Zabawa w dobrego i złego policjanta. Światowy Kongres Żydów co jakiś czas łagodnie wzywa nas do załatwienia sprawy żydowskich roszczeń (to ten dobry), wysuwanych przez Światową Organizację Restytucji Mienia Żydowskiego (to ten zły). Natomiast państwo Izrael odgrywa w zależności od potrzeb rolę kija i marchewki. A wszystko to kumple z jednego chederu.