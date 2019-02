Włochy: W desperacji zabijali żony chore na Alzheimera. Prezydent ułaskawił starszych mężczyzn

zz1026 pół godziny temu Oceniono 4 razy 2

zabic ukochana zone zeby skrocic jej meki

nie tak latwo z tym zyc

naprawde tych 3 ulaskawionych ma zelazna psychike



ilu z was byloby gotow na cos takiego? podejsc do ciezko chorej zony i ja udusic a potem isc do wiezienia?