Irański minister o szczycie w Warszawie: Spotkanie niechętnych i przymuszonych przez USA

mark6 godzinę temu Oceniono 21 razy 9

Jankesi są w stanie wywołać wojnę dla zabezpieczenia swoich interesów. Czas ich pędzi.

Dla utrzymania hegemoni dolara, co jest dla nich sprawą NAJWAŻNIEJSZĄ, obalili Hussaina, Kadafiego, Dla nakręcania koniunktury zbrojeniowej wywołują co raz konflikty.

Ostatnio, " prawem kaduka" uzurpują sobie prawo do ingerencji w Wenezueli po to aby obalić legalnie wybranego Prezydenta.

Na Ukrainie prowokowali Rosję organizując zamach stanu.

Ci " obrońcy pokoju" domagali się wstąpienia Ukrainy do NATO. O bardziej bezczelną prowokację trudno.

Całkowicie zdestabilizowali Bliski Wschód.

Wszystko to po to aby interes zbrojeniowy się kręcił. Na ich BREDNIE najchętniej nabierają się kundle od nich uzależnione.

Polska " na amerykański gwizdek" chę tnie kupuje złom amerykański bo podobno ma to nas ochronić przed " inwazją rosyjską" ?

Trzeba być niespełna rozumu aby wierzyć Amerykanom.