W lipcu ubiegłego roku były arcybiskup Theodore McCarrick zrzekł się godności kardynalskiej. Przyczyną było oskarżenie o molestowanie seksualne nieletnich w latach siedemdziesiątych. Jednym z oskarżycieli był jego dawny ministrant.

Proces kanoniczny hierarchy rozpoczął się po potwierdzeniu tych informacji przez archidiecezję nowojorską. Na czas procesu papież wydał duchownemu zakaz pełnienia posługi kapłańskiej. McCarrick zaakceptował decyzję, mimo że czuje się niewinny. "Chociaż wierzę w swoją niewinność, przepraszam za cierpienie tej osoby, która wysunęła te oskarżenia" - zapewniał w oświadczeniu.

Katolicka Agencja Informacyjna zwraca uwagę, że Theodore McCarrick jest pierwszym w dziejach byłym kardynałem pozbawionym nie tylko purpury, ale także stanu duchownego. Papieska decyzja w jego sprawie została ogłoszona krótko przed pierwszym w historii Kościoła szczytem na temat walki z pedofilią, zwołanym w Watykanie przez Franciszka.

Arcybiskup: Pięć lat wcześniej informowałem papieża o McCarricku

Theodore McCarrick, który podczas 60-letniej posługi był arcybiskupem Nowego Jorku, a następnie Waszyngtonu, jest jednym z najsłynniejszych księży z USA.

W sierpniu ubiegłego roku, w trakcie pobytu papieża Franciszka w Irlandii, arcybiskup Carlo Maria Vigano opublikował list, w którym twierdził, że papież Franciszek od lat wiedział o molestowaniu, którego dopuszczał się w USA kardynał Theodore McCarrick. Wezwał w nim papieża do abdykacji. Papież miał wiedzieć o sprawie przynajmniej od 23 lipca 2013 roku. - Wiedział, że to człowiek skorumpowany i krył go do gorzkiego końca - napisał arcybiskup Viganò.

Jeszcze w czerwcu zeszłego roku McCarrick odwiedził Polskę. Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się konferencja dotycząca bezpieczeństwa. Patronat nad imprezą objął m.in. były szef MON Antoni Macierewicz. Wśród gości znalazł się kardynał Theodore E. McCarrick. Macierewicz chwalił się na Twitterze wspólnym zdjęciem z duchownym.