szcz9 pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

Jeżeli "Green Book" został uznany za najlepszy film, to kiepsko to świadczy o oceniających. Film świetnie zagrany, ale kwestia rasowa czy obraz relacji pomiędzy bohaterami pochodzącymi z różnych sfer tak sztampowy, banalny i ckliwy, że zęby bolą. Wszystko to dawno i lepiej pokazano w takich filmach jak "Wożąc panią Daisy", "Pole miłości" czy - z nieco innej strony - francuscy "Nietykalni".