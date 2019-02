Szef Światowego Kongresu Żydów chce, aby MSNBC wycofała się ze słów o powstaniu w getcie

chlopzlasu 5 godzin temu Oceniono 24 razy 22

No i gitara. Szczyt zrobiony. Zaprosiliśmy Izrael. Netaniahu mówi o Polakach mordujących Żydów. Zaprosiliśmy USA. W MSNBC okazuje się, że w getcie mordowali jacyś nazisci do spółki z Polakami. A Iran nas znienawidził. Co za gracja dyplomacja. Gratuluję dobrej zmianie.