Włochy: Nie żyje Polka, która na sankach rozbiła się o drzewo. Wcześniej zmarła jej córka

doomsday 5 godzin temu Oceniono 11 razy 3

Ten rejon , gdzie zginęła 8 letnia Emilia Formisano i jej 38 letnia Renata Dyakowska (obie zamieszkałe w Reggio Emilia) jest sztandarowym przykładem zniszczenia gór przez przemysł narciarski. Wklikajcie na gogle map Ritten Horn i zobaczycie wielki sztuczny zbiornik wody zbudowany na wysokości ponad 2 000 m npm która służy do produkcji śniegu przez maszyny sprowadzone z Izralea. Izrael te maszyny produkuje głównie dla kopalni diamentów. Śnieg jest produktem ubocznym tych maszyn . O tym rejonie jest piękny prawie dwugodzinny film dokumentalny:

www.imdb.com/title/tt2054801/

pt. Peak (Szczyt), który pokazuje to zniszczenie tego rejonu. Degeneracja tej ziemi jest porównywalna do zniszczeń po wybuchu bomby atomowej. Przez przemysł narciarski znikają z Alp ostatnie góralskie wioski.