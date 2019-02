Szturm rosyjskich bombowców na norweski radar. Zawróciły w ostatniej chwili

marrob 4 godziny temu Oceniono 19 razy 9

"Mocarstwo" które nie jest w stanie zaprojektować, wyprodukowac niczego na skalę światową. NICZEGO! Jedyne co potrafią to budować czołgi, rakiety, karabiny. I nimi wciąż, od lat straszyć. Cały świat sie rozwija a Rosja się zwija. Wg. ostatnich badań rosyjskich (!!) naukowców Rosja 2018 jest słabsza od Rosji w 1914 roku! Od 100 lat Rosja nie jest w stanie dojść do znaczenia polityczno-gospodarczego z roku 1914! To najlepiej pokazuje tę dzicz gdzie 5% zaufanych Putina jest właścicielem 95% majatku Rosji. Te pozostałe 5 % to dla takich niewolników rosyjskich trolli jak ci co piszą na tym forum. Dostana na słoninę, wódkę i ogórka na zakaskę. I bedą chwalić Putina jaki to dobry Pan. Przecież może zabić a daje wódkę! :)))