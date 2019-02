Pentagon o słowach Mosbacher: Spekulacje na temat zwiększenia liczby żołnierzy bezpodstawne

Rzecznik Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych odniósł się do wywiadu, jakiego ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher udzieliła brytyjskiemu "Financial Times". - Wszelkie spekulacje na temat zwiększenia liczby żołnierzy lub porozumienia w tej kwestii są bezpodstawne - powiedział Eric Pahon, rzecznik Pentagonu.

W wywiadzie dla "Financial Times" Mosbacher zapowiedziała zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. - Wydaje mi się, że Polacy otrzymają większość tego, czego się domagają - stwierdziła. Jak podkreślała, Amerykanie poprosili inne kraje o zwiększenie nakładów na zbrojenia do 2 procent PKB. W odpowiedzi według jej słów "większość krajów zaczęła narzekać, a Polacy - nie". - Myślę, że będą za to wynagrodzeni - dodała. Pytana o ile zwiększy się liczba żołnierzy stwierdziła, że będzie to "wzrost znaczący". Równocześnie amerykańska ambasador nie wspomniała o stałych bazach. Chwaliła natomiast Polaków za to, że są ważnym sojusznikiem. Nie tylko dlatego, że przeznaczają 2 procent PKB na obronność, ale też za to, że zainwestowali duże pieniądze w modernizację armii.